طفل داعشي يروي لـ "الحدث" قصة ذبحه لصديقه في مخيم الهول آخر تحديث: السبت 6 شعبان 1442 هـ - 20 مارس 2021 KSA 01:51 - GMT 22:51 تارخ النشر: السبت 6 شعبان 1442 هـ - 20 مارس 2021 KSA 01:51 - GMT 22:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طفل داعشي يروي لـ "الحدث" قصة ذبحه لصديقه في مخيم الهول PDF اطبع إقرأ أيضاً سجال إيراني كردي عنوانه "الإرهاب" و "الديكتاتورية" 23:28 GMT إقرأ أيضاً طفل داعشي يروي لـ "الحدث" مشاهد الرعب داخل مخيم الهول 22:52 GMT