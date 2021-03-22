استياء عراقي من حجز سد إلسو في تركيا لمياه نهر دجلة آخر تحديث: الاثنين 8 شعبان 1442 هـ - 22 مارس 2021 KSA 02:23 - GMT 23:23 تارخ النشر: الاثنين 8 شعبان 1442 هـ - 22 مارس 2021 KSA 02:23 - GMT 23:23 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استياء عراقي من حجز سد إلسو في تركيا لمياه نهر دجلة PDF اطبع إقرأ أيضاً الأمم المتحدة تطالب بحل مشكلة تعدد الجيوش في السودان 23:22 GMT إقرأ أيضاً "الحدث" تبحث العلاقة الأميركية - العراقية.. بوجه ميليشيات إيران 23:26 GMT