هل يختار الحوثيون مصلحة اليمنيين على إيران؟ آخر تحديث: الثلاثاء 9 شعبان 1442 هـ - 23 مارس 2021 KSA 01:14 - GMT 22:14 تارخ النشر: الثلاثاء 9 شعبان 1442 هـ - 23 مارس 2021 KSA 01:13 - GMT 22:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل يختار الحوثيون مصلحة اليمنيين على إيران؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً "الحدث" تبحث العلاقة الأميركية - العراقية.. بوجه ميليشيات إيران 23:26 GMT إقرأ أيضاً واشنطن ترصد اتصالات للحرس الثوري بشأن قتل مسؤولين في البنتاغون 22:15 GMT