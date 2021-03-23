واشنطن ترصد اتصالات للحرس الثوري بشأن قتل مسؤولين في البنتاغون آخر تحديث: الثلاثاء 9 شعبان 1442 هـ - 23 مارس 2021 KSA 01:15 - GMT 22:15 تارخ النشر: الثلاثاء 9 شعبان 1442 هـ - 23 مارس 2021 KSA 01:14 - GMT 22:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك واشنطن ترصد اتصالات للحرس الثوري بشأن قتل مسؤولين في البنتاغون PDF اطبع إقرأ أيضاً هل يختار الحوثيون مصلحة اليمنيين على إيران؟ 22:14 GMT إقرأ أيضاً لا حاملة طائرات أميركية في المنطقة.. لماذا؟ 22:17 GMT