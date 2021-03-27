سوريا.. وثيقة لمعارضة الداخل تطالب بإنهاء نظام الأسد وتصفه بالمستبد آخر تحديث: السبت 13 شعبان 1442 هـ - 27 مارس 2021 KSA 23:50 - GMT 20:50 تارخ النشر: السبت 13 شعبان 1442 هـ - 27 مارس 2021 KSA 23:49 - GMT 20:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سوريا.. وثيقة لمعارضة الداخل تطالب بإنهاء نظام الأسد وتصفه بالمستبد PDF اطبع إقرأ أيضاً ميليشيات إيران في العراق.. خلافات وانقسامات تتنتهي ببيان لحزب الله يكذّب فيه الحشد 20:49 GMT إقرأ أيضاً اضطراب جديد بالاقتصاد التركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي 22:08 GMT