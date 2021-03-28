اضطراب جديد بالاقتصاد التركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي آخر تحديث: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 01:08 - GMT 22:08 تارخ النشر: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 00:54 - GMT 21:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اضطراب جديد بالاقتصاد التركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي PDF اطبع إقرأ أيضاً سوريا.. وثيقة لمعارضة الداخل تطالب بإنهاء نظام الأسد وتصفه بالمستبد 20:50 GMT إقرأ أيضاً بهدف حل الأزمة اليمنية.. جولة جديدة للبمعوثين الأممي والأميركي في المنطقة 22:10 GMT