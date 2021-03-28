اضطراب جديد بالاقتصاد التركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي آخر تحديث: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 01:08 - GMT 22:08

تارخ النشر: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 00:54 - GMT 21:54

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