بهدف حل الأزمة اليمنية.. جولة جديدة للبمعوثين الأممي والأميركي في المنطقة آخر تحديث: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 01:10 - GMT 22:10

تارخ النشر: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 01:09 - GMT 22:09

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