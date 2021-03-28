بهدف حل الأزمة اليمنية.. جولة جديدة للبمعوثين الأممي والأميركي في المنطقة آخر تحديث: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 01:10 - GMT 22:10 تارخ النشر: الأحد 14 شعبان 1442 هـ - 28 مارس 2021 KSA 01:09 - GMT 22:09 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بهدف حل الأزمة اليمنية.. جولة جديدة للبمعوثين الأممي والأميركي في المنطقة PDF اطبع إقرأ أيضاً اضطراب جديد بالاقتصاد التركي بعد إقالة محافظ البنك المركزي 22:08 GMT إقرأ أيضاً تحقيق فرنسي في أموال لبنان المنهوبة 22:43 GMT