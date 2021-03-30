أين ستكون الوجهة الجديدة للإخوان بعد طردهم من تركيا؟ آخر تحديث: الثلاثاء 16 شعبان 1442 هـ - 30 مارس 2021 KSA 02:21 - GMT 23:21 تارخ النشر: الثلاثاء 16 شعبان 1442 هـ - 30 مارس 2021 KSA 02:21 - GMT 23:21 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك أين ستكون الوجهة الجديدة للإخوان بعد طردهم من تركيا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً دراسة تكشف "السيناريو الأكثر رواجاً" لانتقال كورونا 23:20 GMT إقرأ أيضاً الكاظمي في أول زيارة للسعودية.. توقيع 5 اتفاقيات تجارية واقتصادية 22:47 GMT