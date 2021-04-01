الكاظمي في أول زيارة للسعودية.. توقيع 5 اتفاقيات تجارية واقتصادية آخر تحديث: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:47 - GMT 22:47 تارخ النشر: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 00:14 - GMT 21:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الكاظمي في أول زيارة للسعودية.. توقيع 5 اتفاقيات تجارية واقتصادية PDF اطبع إقرأ أيضاً أين ستكون الوجهة الجديدة للإخوان بعد طردهم من تركيا؟ 23:21 GMT إقرأ أيضاً ولي العهد السعودي يعلن عن منحة مشتقات نفطية لليمن بمبلغ 422 مليون دولار 22:49 GMT