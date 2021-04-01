ماذا قال ناجون من مجزرة حماة قبل 40 عاما لـ"الحدث" ؟ آخر تحديث: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50

تارخ النشر: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50

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