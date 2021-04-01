ماذا قال ناجون من مجزرة حماة قبل 40 عاما لـ"الحدث" ؟ آخر تحديث: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50 تارخ النشر: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا قال ناجون من مجزرة حماة قبل 40 عاما لـ"الحدث" ؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً ولي العهد السعودي يعلن عن منحة مشتقات نفطية لليمن بمبلغ 422 مليون دولار 22:49 GMT إقرأ أيضاً عائدات معابر العراق تدر ذهباً في جيب الميليشيات 23:45 GMT