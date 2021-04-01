ولي العهد السعودي يعلن عن منحة مشتقات نفطية لليمن بمبلغ 422 مليون دولار آخر تحديث: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:49 - GMT 22:49 تارخ النشر: الخميس 18 شعبان 1442 هـ - 01 أبريل 2021 KSA 01:48 - GMT 22:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ولي العهد السعودي يعلن عن منحة مشتقات نفطية لليمن بمبلغ 422 مليون دولار PDF اطبع إقرأ أيضاً الكاظمي في أول زيارة للسعودية.. توقيع 5 اتفاقيات تجارية واقتصادية 22:47 GMT إقرأ أيضاً ماذا قال ناجون من مجزرة حماة قبل 40 عاما لـ"الحدث" ؟ 22:50 GMT