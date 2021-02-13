دراسة لوكالة الصحافة الفرنسية: لقاحا "فايزر بايونتيك" و "موديرنا" يعدان الأفضل ضد كور آخر تحديث: السبت 1 رجب 1442 هـ - 13 فبراير 2021 KSA 18:40 - GMT 15:40 تارخ النشر: السبت 1 رجب 1442 هـ - 13 فبراير 2021 KSA 18:39 - GMT 15:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دراسة لوكالة الصحافة الفرنسية: لقاحا "فايزر بايونتيك" و "موديرنا" يعدان الأفضل ضد كور PDF اطبع إقرأ أيضاً موقع ديفنس نيوز: الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية لا يزالان بحاجة لطيران التحالف 14:44 GMT إقرأ أيضاً التحالف يؤكد أن الرد على انتهاكات الحوثي سيكون بالقانون 13:32 GMT