ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يسلم تشكيلة حكومته النهائية إلى رئيس مجلس النواب آخر تحديث: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 18:26 - GMT 15:26 تارخ النشر: الجمعة 14 رجب 1442 هـ - 26 فبراير 2021 KSA 18:25 - GMT 15:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ليبيا.. رئيس الحكومة المكلف يسلم تشكيلة حكومته النهائية إلى رئيس مجلس النواب PDF اطبع إقرأ أيضاً استهداف أميركي لمواقع الميليشيات العراقية على الحدود السورية 15:25 GMT إقرأ أيضاً خبراء بريطانيون: سيبقى استخدام الكمامة مطلوباً وإن تلقح الجميع 15:27 GMT