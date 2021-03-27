ميليشيات إيران في العراق.. خلافات وانقسامات تتنتهي ببيان لحزب الله يكذّب فيه الحشد آخر تحديث: السبت 13 شعبان 1442 هـ - 27 مارس 2021 KSA 23:49 - GMT 20:49

تارخ النشر: السبت 13 شعبان 1442 هـ - 27 مارس 2021 KSA 23:47 - GMT 20:47

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