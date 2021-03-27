ميليشيات إيران في العراق.. خلافات وانقسامات تتنتهي ببيان لحزب الله يكذّب فيه الحشد آخر تحديث: السبت 13 شعبان 1442 هـ - 27 مارس 2021 KSA 23:49 - GMT 20:49 تارخ النشر: السبت 13 شعبان 1442 هـ - 27 مارس 2021 KSA 23:47 - GMT 20:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ميليشيات إيران في العراق.. خلافات وانقسامات تتنتهي ببيان لحزب الله يكذّب فيه الحشد PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتسبب لقاحات كورونا بـ"حرب عالمية"؟ 20:47 GMT إقرأ أيضاً سوريا.. وثيقة لمعارضة الداخل تطالب بإنهاء نظام الأسد وتصفه بالمستبد 20:50 GMT