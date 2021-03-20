الحلقة الحادية عشرة من وجهاً لوجه.. طفل ذبح صديقه بإيعاز من أمه في مخيم الهول آخر تحديث: السبت 6 شعبان 1442 هـ - 20 مارس 2021 KSA 01:50 - GMT 22:50 تارخ النشر: السبت 6 شعبان 1442 هـ - 20 مارس 2021 KSA 01:16 - GMT 22:16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الحلقة الحادية عشرة من وجهاً لوجه.. طفل ذبح صديقه بإيعاز من أمه في مخيم الهول PDF اطبع إقرأ أيضاً الحلقة 10 من وجهاً لوجه: فرقتهم الحرب في سوريا.. "الحدث" تجد طفلين يبحث عنهما جديهما 23:00 GMT